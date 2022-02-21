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21 февраля, 05:55

В Улан-Удэ правоохранители проверяют школы после сообщений о "минировании"

Предварительно, поступившая информация носит ложный характер, однако сотрудники экстренных служб всё же выезжают в образовательные учреждения. Детей и педагогов первой смены отправили домой.

<p>Фото на обложке © Управление Росгвардии по Бурятии</p>

Фото на обложке © Управление Росгвардии по Бурятии

Правоохранительные органы проверяют школы Улан-Удэ после поступивших сообщений о "минировании". Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по Бурятии.

По данным ведомства, информация поступила в несколько учебных заведений города. Предварительно, она ложная, однако в любом случае сотрудники экстренных служб выезжают для проверки этих сообщений. Учащиеся, педагоги и персонал эвакуированы, а занятия в школах были отменены, добавили в мэрии. Вторая же смена проведёт уроки дистанционно.

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Ранее ФСБ показала видео задержания 14 подозреваемых в массовом "минировании" в России и СНГ. На этом расследование не закончено, сотрудники спецслужб продолжают розыск остальных людей, причастных к распространению ложных террористических угроз.

Никита Могилев

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