В Улан-Удэ правоохранители проверяют школы после сообщений о "минировании"

Правоохранительные органы проверяют школы Улан-Удэ после поступивших сообщений о "минировании". Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по Бурятии.

По данным ведомства, информация поступила в несколько учебных заведений города. Предварительно, она ложная, однако в любом случае сотрудники экстренных служб выезжают для проверки этих сообщений. Учащиеся, педагоги и персонал эвакуированы, а занятия в школах были отменены, добавили в мэрии. Вторая же смена проведёт уроки дистанционно.