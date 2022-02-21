В Улан-Удэ правоохранители проверяют школы после сообщений о "минировании"
Предварительно, поступившая информация носит ложный характер, однако сотрудники экстренных служб всё же выезжают в образовательные учреждения. Детей и педагогов первой смены отправили домой.
Фото на обложке © Управление Росгвардии по Бурятии
Правоохранительные органы проверяют школы Улан-Удэ после поступивших сообщений о "минировании". Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по Бурятии.
По данным ведомства, информация поступила в несколько учебных заведений города. Предварительно, она ложная, однако в любом случае сотрудники экстренных служб выезжают для проверки этих сообщений. Учащиеся, педагоги и персонал эвакуированы, а занятия в школах были отменены, добавили в мэрии. Вторая же смена проведёт уроки дистанционно.
Ранее ФСБ показала видео задержания 14 подозреваемых в массовом "минировании" в России и СНГ. На этом расследование не закончено, сотрудники спецслужб продолжают розыск остальных людей, причастных к распространению ложных террористических угроз.