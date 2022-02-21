Пушилин заявил о критической обстановке в ДНР из-за украинских обстрелов

Власти республики призвали всё мужское население — каждого, кто способен держать оружие в руках, — прибыть в военные комиссариаты.

За последние сутки обстановка в Донецкой Народной Республике стала критической. Об этом заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что украинские войска продолжают обстреливать населённые пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск, причём огонь ведётся в том числе из тяжёлой артиллерии.

"Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжёлой артиллерии, миномётов, гранатомётов и танков. Гибнут люди", — говорится в заявлении Пушилина.

Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. По словам Пушилина, ВСУ атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтернова. Кроме того, в городах и населённых пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых, как утверждает глава ДНР, "нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения". В результате выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол".