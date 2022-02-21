Пушилин заявил о критической обстановке в ДНР из-за украинских обстрелов
Власти республики призвали всё мужское население — каждого, кто способен держать оружие в руках, — прибыть в военные комиссариаты.
За последние сутки обстановка в Донецкой Народной Республике стала критической. Об этом заявил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что украинские войска продолжают обстреливать населённые пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск, причём огонь ведётся в том числе из тяжёлой артиллерии.
"Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжёлой артиллерии, миномётов, гранатомётов и танков. Гибнут люди", — говорится в заявлении Пушилина.
Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. По словам Пушилина, ВСУ атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтернова. Кроме того, в городах и населённых пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых, как утверждает глава ДНР, "нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения". В результате выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол".
"Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей и нашего Отечества", — призвал глава ДНР в своём обращении.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Позже режим ЧС ввели в Воронежской и Курской областях. Готовность принять эвакуированных граждан выразило почти 30 регионов РФ.
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