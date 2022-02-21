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21 февраля, 09:32

В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма для помощи местным жителям

Возглавляют группу волонтёров координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.

Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс, чтобы оказать помощь жителям Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик, в том числе в вопросе защиты их права на самоопределение. Об этом сообщил координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко.

"Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооружённой агрессии со стороны украинских боевиков", — рассказал РИА "Новости" Козенко.

По его словам, в последние дни ситуация в регионе накалилась до предела. Возглавили группу добровольцев сам координатор комитета и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.

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Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.


Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Виктория Чудакова

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