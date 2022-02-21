"Спартак" представил обновлённую эмблему к 100-летнему юбилею

Московский "Спартак" в год 100-летнего юбилея представил обновлённую эмблему, цветовая гамма клуба не изменилась. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква "С" — самая характерная часть логотипа, которая занимает особое место в сердцах фанатов", — указывается в сообщении.

Новый логотип будет появляться на всех поверхностях уже с 21 февраля, а на игровой форме займёт своё место в сезоне 2023/24 годов. При этом с апреля 2022 года и до конца сезона 2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится ближе к 18 апреля.

По словам автора проекта Андрея Горбунова, ромб выстроен строго геометрически с модульным углом 30 градусов, а скосы литеры "С" также подчинены углам ромба, поэтому в знаке нет ни одной лишней или случайной линии. Также по желанию клуба мяч графически "растворился" в полосе и теперь смотрится не так акцентно, как на вариантах 1998 или 2013 годов.

Коммерческий директор команды Рустам Махмутов заметил, что за сто лет истории "Спартак" приобрёл неповторимые черты и традиции, которые отличают и выделяют его среди других клубов.

"Клуб встречает свой юбилейный год с тем же стремлением быть лидером на футбольном поле и во всём, что окружает нашу любимую команду. Следуя современным тенденциям, клуб обновил логотип, переосмыслив все его элементы, и создал уникальный собственный шрифт", — уточнил он.