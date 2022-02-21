Песков назвал ответственной работу по размещению в России беженцев из Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ответственной и напряжённой работу по размещению в нашей стране эвакуированных из Донбасса мирных граждан.

"Это очень-очень ответственная и напряжённая работа, потому что это связано прежде всего с людьми, которые вынуждены покидать свои родные дома из-за тех провокаций, которые устраивают Вооружённые силы Украины", — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что в помощи беженцам задействованы многие российские регионы, волонтёры и чиновники. По его словам, пока рано оценивать результаты, так как процесс помощи жителям Донбасса только начался, предстоит много работы.