Песков назвал ответственной работу по размещению в России беженцев из Донбасса
Представитель Кремля отметил активную вовлечённость в данный процесс многих российских регионов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ответственной и напряжённой работу по размещению в нашей стране эвакуированных из Донбасса мирных граждан.
"Это очень-очень ответственная и напряжённая работа, потому что это связано прежде всего с людьми, которые вынуждены покидать свои родные дома из-за тех провокаций, которые устраивают Вооружённые силы Украины", — отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что в помощи беженцам задействованы многие российские регионы, волонтёры и чиновники. По его словам, пока рано оценивать результаты, так как процесс помощи жителям Донбасса только начался, предстоит много работы.
Ранее сообщалось, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.
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