Песков: В Кремле разбираются с заявлением Посольства США об "угрозе терактов" в России
По его мнению, подобные сообщения от дипломатических представительств являются "весьма и весьма" необычной практикой.
В Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы от спецслужб США об угрозах терактов в общественных местах в Москве, Санкт-Петербурге, а также вблизи российско-украинской границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб. Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. Гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну. При этом в комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы задались вопросом, откуда взята эта информация, и просили уточнить, насколько достоверны источники.
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