Песков: В Кремле разбираются с заявлением Посольства США об "угрозе терактов" в России

В Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы от спецслужб США об угрозах терактов в общественных местах в Москве, Санкт-Петербурге, а также вблизи российско-украинской границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб. Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были", — сказал представитель Кремля.