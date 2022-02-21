Песков — о выступлении сборной России на Олимпиаде: Каждый выложился по полной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Пекине, назвав спортсменов молодцами.

"Наши олимпийцы — молодцы, каждый выложился по полной. У кого-то из спортсменов всё получилось, у кого-то — нет. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее наших спортсменов, и мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников", — сказал Песков журналистам.

На вопрос о том, что национальная команда заняла девятое место в медальном зачёте, представитель Кремля напомнил, что он является неофициальным. Главным же итогом стало то, что борьба на Играх способствует развитию спорта и идей олимпизма, а также несёт идеи спорта и здорового образа жизни всем гражданам, заметил пресс-секретарь.