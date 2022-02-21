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21 февраля, 09:01

Песков — о выступлении сборной России на Олимпиаде: Каждый выложился по полной

Конечно, все хотят, чтобы отечественные спортсмены завоевали все медали Игр, однако это невозможно, уточнил представитель Кремля. Главное же то, что борьба способствует развитию спорта, добавил он.

<p>Мужская лыжная команда на финише золотой эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Фото © <a href="https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=MHI2022021300449900" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Beijing2022.cn</a> / Lars Baron / Getty Images</p>

Мужская лыжная команда на финише золотой эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Фото © Beijing2022.cn / Lars Baron / Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Пекине, назвав спортсменов молодцами.

"Наши олимпийцы — молодцы, каждый выложился по полной. У кого-то из спортсменов всё получилось, у кого-то — нет. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее наших спортсменов, и мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников", — сказал Песков журналистам.

Камила Валиева, Александр Большунов и другие: Главные герои сборной России на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева, Александр Большунов и другие: Главные герои сборной России на Олимпиаде в Пекине

На вопрос о том, что национальная команда заняла девятое место в медальном зачёте, представитель Кремля напомнил, что он является неофициальным. Главным же итогом стало то, что борьба на Играх способствует развитию спорта и идей олимпизма, а также несёт идеи спорта и здорового образа жизни всем гражданам, заметил пресс-секретарь.

Напомним, церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине прошла накануне, 20 февраля. Знаменосцем сборной России был лыжник Александр Большунов, завоевавший в столице Поднебесной три золотых, а также серебряную и бронзовую медали. Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, они превзошли достижение сборной Советского Союза 1988 года на Играх в Калгари и сборной России 2014 года в Сочи.

Александр Юнашев

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