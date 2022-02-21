Песков — о выступлении сборной России на Олимпиаде: Каждый выложился по полной
Конечно, все хотят, чтобы отечественные спортсмены завоевали все медали Игр, однако это невозможно, уточнил представитель Кремля. Главное же то, что борьба способствует развитию спорта, добавил он.
Мужская лыжная команда на финише золотой эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Фото © Beijing2022.cn / Lars Baron / Getty Images
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Пекине, назвав спортсменов молодцами.
"Наши олимпийцы — молодцы, каждый выложился по полной. У кого-то из спортсменов всё получилось, у кого-то — нет. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее наших спортсменов, и мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников", — сказал Песков журналистам.
На вопрос о том, что национальная команда заняла девятое место в медальном зачёте, представитель Кремля напомнил, что он является неофициальным. Главным же итогом стало то, что борьба на Играх способствует развитию спорта и идей олимпизма, а также несёт идеи спорта и здорового образа жизни всем гражданам, заметил пресс-секретарь.
Напомним, церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине прошла накануне, 20 февраля. Знаменосцем сборной России был лыжник Александр Большунов, завоевавший в столице Поднебесной три золотых, а также серебряную и бронзовую медали. Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, они превзошли достижение сборной Советского Союза 1988 года на Играх в Калгари и сборной России 2014 года в Сочи.