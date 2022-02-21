Камила Валиева, Александр Большунов и другие: Главные герои сборной России на Олимпиаде в Пекине Игры, которые стали историческими для нашей команды, подошли к концу. Россияне побили национальный рекорд и очень достойно выступили в Китае. 20 февраля, 21:40 Александр Большунов, Иван Федотов, Камила Валиева. Коллаж © LIFE. Фото ©, © Getty Images / Matthias Hangst, Nikolay Muratkin / Anadolu Agency, Harry How

Олимпийские игры в Пекине официально подошли к концу. Спортсмены, журналисты, волонтёры и другие действующие лица собирают чемоданы и прощаются с китайской столицей, которая приняла, возможно, самые неоднозначные зимние Игры в истории. Для нашей команды они получились очень даже неплохими, ведь медальный план ОКР — 30 наград — выполнить удалось. Лайф вспоминает главных героев нашей олимпийской команды.

Александр Большунов

Александр Большунов из сборной России празднует первое место в мужской гонке с масс-стартом на 50 км в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Фото © Getty Images / Dimitris Isevidis / Anadolu Agency

Двукратный обладатель Кубка мира на этих Играх сумел по-настоящему воплотить в жизнь свою мечту об олимпийском золоте. Большунов стал настоящим королём лыж на Олимпиаде, а его личная копилка пополнится сразу пятью медалями. В активе лучшего лыжника нашей страны — три золота, одно серебро и одна бронза — фантастический результат.

Большунов сумел не только стать настоящим чемпионом, но и закрыть рты всем тем скептикам, которые не верили в его способность побеждать на турнирах, где сильнейший состав у норвежцев. Кстати, его дуэль с Клебо закончилась фантастической победой россиянина, что признаёт весь мир. Награда за это нашла Большунова мгновенно — именно он стал знаменосцем нашей команды на закрытии Олимпиады.

Иван Федотов

Иван Федотов. Фото © ТАСС / ALEX PLAVEVSKI

Вспоминая игру нашей сборной по хоккею на этой Олимпиаде, каждый задаст множество вопросов, ибо была она неровной, а местами — и очень тяжёлой. Однако у этой "красной машины" нашёлся свой настоящий герой — вратарь Иван Федотов. Только вдумайтесь: первые два матча, а он не пропустил ни одной шайбы. Для хоккея с его обилием голов — очень редкое дело.

Был Федотов по-настоящему хорош и в плей-офф. Сначала не позволил забить много датчанам, а затем стал настоящим героем серии буллитов в полуфинале со Швецией. В финале Федотов тоже был великолепен, сделав 29 сейвов. Но этого совсем чуть-чуть не хватило, и домой голкипер вернётся лишь с серебром. Хотя он точно достоин золота.

Сборная по прыжкам на лыжах с трамплина

Ирма Махиния, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов на цветочной церемонии во время смешанной эстафеты по прыжкам с трамплина во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Фото © Getty Images / Tom Weller / VOIGT / DeFodi Images

Самая неожиданная и эмоциональная медаль России на Играх в Пекине — серебро смешанной команды по прыжкам на лыжах с трамплина. Знали ли вы до того дня хотя бы одного из наших атлетов? Будем честны, но они не хватают звёзд с неба и не борются за победы в Кубке мира. Однако на Играх в Пекине наши прыгуны просто великолепно справились со своей работой.

Смешанный командный турнир, вообще говоря, был наполнен множеством сюрпризов. Некоторым атлетам не засчитывали их прыжки из-за проблем с униформой, а у кого-то просто не клеилось. Как итог, Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов увезли домой серебряные медали. Сами того они не ожидали, уж точно.

Татьяна Иванова

Татьяна Иванова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

История нашей саночницы Татьяны Ивановой абсолютно уникальна, и кажется, что такого просто не бывает. Ещё пару месяцев назад она сломала ногу здесь же, в Пекине. Казалось, что на олимпийских надеждах и перспективах можно ставить крест. У самой спортсменки на этот счёт было абсолютно иное мнение. Она восстанавливалась и сделала всё для того, чтобы отправиться на Игры.

В Пекине Иванова была по-настоящему хороша. Её главным оружием стало стабильное прохождение сложных виражей непростой трассы. Тягаться с немками сейчас нереально сложно. Однако даже в таких сложных условиях Татьяна Иванова сумела завоевать бронзу. Абсолютно героическую.

Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images / Al Bello

Многие сейчас возмутятся, дескать, а он-то здесь за что? Однако, друзья, давайте будем честны. Латыпов — единственный российский биатлонист, который добежал до медали в личной гонке. Ещё месяц назад Эдуард болел ковидом и не мог выступать на этапах Кубка мира, пока соперники получали опыт и спокойно шли по сезону в нужном тонусе.

Конечно, Эдуарду Латыпову ещё долго будут припоминать проигранный финиш смешанной эстафеты или штрафные круги в мужской, где мы везли соперникам минуту. Но всё это не отменит того, что он был лучшим нашим биатлонистом на этих Играх, который прочно и уверенно закрепился в элите мирового биатлона.

Камила Валиева

Камила Валиева. Фото © Getty Images / Harry How

15-летняя российская фигуристка — главная героиня этих Игр. И если для Запада она олицетворение "зла" и "допинга", то для нас эта маленькая и хрупкая девочка — чемпионка. Она ехала в Пекин за двумя золотыми медалями, а взяла лишь одну. Но разве хоть в чём-то можно её упрекнуть с учётом всех тех скандалов, через которые она прошла? Нет, нет и ещё раз нет!

И сложно сказать, что было бы, не случись всей этой истории. Вероятнее всего, Камила Валиева спокойно бы забрала золото личного турнира. Но всё это отходит на второй план, когда осознаёшь, сколько всего она вынесла на своих хрупких плечах и как стойко справлялась со всеми вызовами. Впрочем, их ещё будет у неё немало.

А в целом хочется сказать, что настоящими героями стали абсолютно все участники нашей сборной. Российская команда побила своё же лучшее достижение по числу медалей, справилась с поставленной задачей. Да, не попала в тройку лучших в общем зачёте. Зато по числу наград мы уверенно вторые. И это не может не радовать. Спасибо тебе, команда!

Кто стал главным героем сборной России на Олимпиаде в Пекине? Александр Большунов (три золотые медали) Камила Валиева (выступила на Играх, несмотря на колоссальное давление) Татьяна Иванова (героическая саночница, взявшая бронзу после травмы) Иван Федотов (один из лучших игроков сборной России по хоккею)

Авторы Шамиль Гаджиев