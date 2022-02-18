Наглое лицемерие: Как в МОК сначала задавили Камилу Валиеву, а после начали грустить из-за её результатов Глава организации Томас Бах решил дать пресс-конференцию и объяснить своё видение громкого скандала. Правда, его заявления оставляют ещё больше вопросов. 18 февраля, 11:34 Камила Валиева и Томас Бах. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images/Jean Catuffe/Michael Kappeler/picture alliance

Исход и события турнира фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине ещё долго не будут давать покоя многим. Трагедия Камилы Валиевой — особенная история, в которую сложно поверить. На этом фоне совершенно абсурдными и немного дикими выглядят слова главы МОК Томаса Баха о том, как ему было грустно за всем происходящим на льду наблюдать. Свежо предание, но верится с трудом, как принято у нас говорить.

"Очень грустная история"

Камила Валиева. Фото © Getty Images/Nikolay Muratkin/Anadolu Agency

Глава МОК Томас Бах не мог молчать долго. Общественность и ряд западных да и наших журналистов требовали от него объяснения относительно ситуации с Камилой Валиевой. Функционер дал его на следующий день после окончания соревнований. Начал он с того, что поделился своими эмоциями относительного всего этого скандала.

— Была и очень грустная история — о Камиле Валиевой. Не надо возвращаться к решению, которое было принято, я был очень обеспокоен вчера, когда смотрел соревнования по телевизору. И в первую очередь я увидел в её выступлении, какое было высокое давление на неё. Я знаю из своей карьеры спортсмена о давлении, это давление за пределами моего воображения, — заявил Бах.

Верим ли мы Баху? Нет. И решительно не верим. Да, возможно, он и правда всё это чувствовал и испытывал. Грустил и переживал, ибо сам был спортсменом. Но где же этот спортсмен был раньше? В те дни, когда по Валиевой лупили из всех возможных видов орудий, причём абсолютно безжалостно и беспощадно. И ведь самое страшное, что делали это тогда, когда никакой вины спортсменки ещё не было доказано.

Сказалось ли это всё на Валиевой? Естественно! И здесь есть два ярких подтверждения. Первое — это сам прокат произвольной программы, в которой она себе не позволяла раньше делать даже мелких помарок. А тут она не пошла с самого начала. Было чёткое ощущение того, что Валиева просто устала и ей сейчас не до прыжков и дорожек. Второе подтверждение — первые слова Валиевой после произвольной программы.

"Зато теперь церемонию не отменят", — сказала Валиева своему тренеру Этери Тутберидзе, после чего заплакала.

Это была самая яркая отсылка к решению МОК не проводить церемонию в том случае, если Валиева попадёт в тройку лучших. Был ли Томас Бах под таким давлением в бытность спортсменом? Конечно, нет. Но почему-то он и его подчинённые позволили себе такой выпад в адрес Валиевой. О глупости и странности такого решения сказано уже слишком много.

"Атмосфера холода" от окружения Валиевой

Томас Бах. Фото © Getty Images/Matt Blyth

Некоторые выпады Томас Бах сделал и в сторону тренеров Камилы Валиевой. В частности, глава МОК совсем не понравилась та атмосфера, которая была в зоне kiss & cry (это то место, где спортсмены и тренеры ждут оценок) после выступления Валиевой.

"Вместо того чтобы её приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг неё такая атмосфера холода образовалась. Должен сказать, я был очень встревожен, когда смотрел соревнования по телевизору, мы видели, как она борется, пытаясь собраться с духом, было видно, какое огромное психическое давление она испытывает, возможно, она предпочла бы оставить эту историю позади. В этом чувствовалось пренебрежение. Как ты можешь быть так холоден со своим спортсменом? Было страшно смотреть на то, как её окружение её встретило. Показалось, что очень холодно, в то время как ей требовалось утешение или помощь", — заявил Бах.

И тут тоже есть вопросы к Баху: а не было ли атмосферы холода от МОК по отношению к спортсменке? Ведь именно МОК отвечает за проведение соревнований. Как-то они до этого не заботились о том, чтобы помочь Валиевой и оставить её в покое, хотя бы до старта. Но этого не было. То же самое делали и ребята из WADA, но об их "любви" к российским спортсменам известно давно.

Да и нельзя сказать, что Этери Тутберидзе была холодна. Она обнимала Валиеву и, как могла, пыталась её приободрить. Но подумайте только, какой это был удар и для неё. По сути, на её глазах сломалась самая одарённая фигуристка мира прямо сейчас. Её надломили и задавили. Да и Тутберидзе тоже никто особо не жалел, хотя ясно, что в этой ситуации невозможно не провести расследование в отношении команды Валиевой.

На этом же фоне МОК инициирует вопрос о возможности участия в Олимпиадах несовершеннолетних спортсменов. Бах даже говорит о "жестоком обращении" с детьми в связи с этим. Видимо, на такие мысли его натолкнули эмоции Тутберидзе после произвольной программы. Абсурд, не иначе.

Допустим, что лицам до 18 лет запретят участвовать в Олимпиадах. Убираем всех наших фигуристок — Валиеву, Трусову и Щербакову. Сборная Словакии по хоккею останется без самого яркого игрока этой Олимпиады, 17-летнего Юрая Слафковки. Это только те, кого можно с ходу вспомнить. А вот пара примеров с летних Игр: 13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия, которая стала чемпионкой Олимпиады в Токио, или же Кокона Хираки, которой вообще 12 лет. Почему после летних Игр такие инициативы не шли от МОК?

Единственное, что радует, так это тот факт, что МОК приняли и уважают решение CAS по Валиевой. И вот здесь у Томаса Баха и его комитета назревает серьёзный конфликт с WADA, которое просто-напросто бесится от одного лишь факта присутствия Валиевой на Олимпиаде. Благо, Камила уже улетела в Москву. Можно успокаиваться. В МОК же рассчитывают, что расследование ответит на все вопросы, в том числе и тот, почему так долго вскрывали пробу в лаборатории Стокгольма. Отмазки про ковид, кажется, Томаса Баха не устраивают.

Складывается чёткое ощущение, что Томас Бах сильно лицемерит. Говоря о жалости к Валиевой, он просто прикидывается добрым дядечкой, который и не виноват в том, что его организация давила и убивала 15-летнюю звезду фигурного катания, которая ещё перепишет историю, не сомневаемся. А слова о жестоком обращении с детьми — вообще абсурд. Неужели и Бах решил втянуться в любимую многими дискуссию о возрастном цензе в фигурном катании?

Авторы Шамиль Гаджиев