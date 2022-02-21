Песков: Конкретных планов о проведении саммита Путина и Байдена пока нет

Личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в любой момент, если главы государств сочтут это целесообразным, но пока конкретных планов нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока конкретных планов на этот счёт нет... Конечно, мы не исключаем, и при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение", — отметил представитель Кремля.

По его словам, также планируются контакты на уровне министров иностранных дел. На этой неделе возможна встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном, не исключены контакты главы МИД России с коллегой из Франции.