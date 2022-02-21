РИА "Новости" сообщает о взрыве в районе Донецкого аэропорта

По некоторым данным, громкий хлопок был слышен на расстоянии нескольких километров. Подробности выясняются.

Взрыв прогремел в понедельник в районе Донецкого аэропорта, сообщает корреспондент РИА "Новости". По данным агентства, звук был слышен на расстоянии нескольких километров. Другие источники эти данные пока не подтверждают.

Напомним, что само здание аэропорта и вся прилегающая инфраструктура почти полностью разрушены в результате боестолкновений, которые велись в этом районе в 2014–2015 годах.