РИА "Новости" сообщает о взрыве в районе Донецкого аэропорта
По некоторым данным, громкий хлопок был слышен на расстоянии нескольких километров. Подробности выясняются.
Взрыв прогремел в понедельник в районе Донецкого аэропорта, сообщает корреспондент РИА "Новости". По данным агентства, звук был слышен на расстоянии нескольких километров. Другие источники эти данные пока не подтверждают.
Напомним, что само здание аэропорта и вся прилегающая инфраструктура почти полностью разрушены в результате боестолкновений, которые велись в этом районе в 2014–2015 годах.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.
Обложка © Icorpus Youtube channel — Reportage from Donetsk Airport 16.10.2014/ icorpus.ru, CC BY 3.0