Экс-сотрудник ЦРУ Биби: Истерия из-за "вторжения" на Украину схожа с кануном Первой мировой

Бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) по России Джордж Биби заявил, что истерия вокруг "вторжения" России на Украину очень похожа на ситуацию, происходившую в канун Первой мировой войны, сообщает журнал The National Interest.

По мнению Биби, Америка сейчас занимается тем же, что делали Германская и Британская империи в начале 20-го века. Он отметил, что нынешнее положение дел как нельзя точно описывает высказывание экс-президента США Теодора Рузвельта, сделанное им в 1904 году.

"Кайзер Вильгельм II считает, что англичане планируют напасть на него и уничтожить его флот… На самом деле англичане не питают таких намерений, но сами панически боятся, что кайзер тайно намеревается… уничтожить их флот и стереть Британскую империю с лица Земли", — процитировал Рузвельта Биби.