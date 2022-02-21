Экс-сотрудник ЦРУ Биби: Истерия из-за "вторжения" на Украину схожа с кануном Первой мировой
Он призвал всех задуматься о происходящих событиях с критической точки зрения, так как недоверие и страх в отношениях России с Западом могут привести к современной катастрофе.
Военные учения 92‑й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины под Харьковом. Фото © ТАСС / ZUMA
Бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) по России Джордж Биби заявил, что истерия вокруг "вторжения" России на Украину очень похожа на ситуацию, происходившую в канун Первой мировой войны, сообщает журнал The National Interest.
По мнению Биби, Америка сейчас занимается тем же, что делали Германская и Британская империи в начале 20-го века. Он отметил, что нынешнее положение дел как нельзя точно описывает высказывание экс-президента США Теодора Рузвельта, сделанное им в 1904 году.
"Кайзер Вильгельм II считает, что англичане планируют напасть на него и уничтожить его флот… На самом деле англичане не питают таких намерений, но сами панически боятся, что кайзер тайно намеревается… уничтожить их флот и стереть Британскую империю с лица Земли", — процитировал Рузвельта Биби.
Он подчеркнул, что Россия, размещая свои войска у границ Украины, стремится защититься от НАТО и помешать "самому мощному в мире военному альянсу" обосноваться поблизости. Кроме того, бывший сотрудник ЦРУ напомнил, что нагнетание истерии стало причиной начала Первой мировой войны, в то время как недоверие и страх в отношениях России с Западом могут привести к современной катастрофе, и призвал всех задуматься о происходящем "с критической точки зрения".
Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".