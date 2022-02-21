Песков: Ситуация в Донбассе чрезвычайно напряжена
При этом в Кремле не комментируют вопрос о том, подключатся ли российские силы, если власти ДНР и ЛНР попросят о помощи в связи с обострением ситуации.
В Кремле не наблюдают признаков снижения уровня напряжённости на юго-востоке Украины. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация действительно чрезвычайно напряжённая, и пока мы не видим признаков снижения уровня напряжённости. Всё интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность", — сказал представитель Кремля.
При этом он отказался комментировать вопрос о том, подключатся ли российские силы, если власти ДНР и ЛНР попросят о помощи в связи с обострением ситуации.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.
А ранее в понедельник группа украинских диверсантов проникла на юге на территорию Донецкой Народной Республики, чтобы дальше выйти к границе с Россией. Их планы были пресечены Министерством госбезопасности ДНР, идёт бой.
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