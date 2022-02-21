Песков: Ситуация в Донбассе чрезвычайно напряжена

При этом в Кремле не комментируют вопрос о том, подключатся ли российские силы, если власти ДНР и ЛНР попросят о помощи в связи с обострением ситуации.

В Кремле не наблюдают признаков снижения уровня напряжённости на юго-востоке Украины. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация действительно чрезвычайно напряжённая, и пока мы не видим признаков снижения уровня напряжённости. Всё интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность", — сказал представитель Кремля.

При этом он отказался комментировать вопрос о том, подключатся ли российские силы, если власти ДНР и ЛНР попросят о помощи в связи с обострением ситуации.

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.