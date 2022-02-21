Кулеба заявил, что Киев приветствует решение провести саммит Путина и Байдена
По мнению украинского министра, любое усилие по поиску дипломатического решения сложившейся ситуации стоит того, чтобы попытаться.
Киев приветствует решение президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена провести саммит по теме безопасности в Европе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Ночью я говорил с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Он проинформировал меня об инициативе провести саммит с президентами Байденом и Путиным. Мы приветствуем её, мы верим, что любое усилие по поиску дипломатического решения стоит того, чтобы попытаться", — сказал Кулеба.
Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с Путиным и Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Сегодня Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным.
Обложка © Getty Images / Yurii Rylchuk / Ukrinform / Future Publishing