Кулеба заявил, что Киев приветствует решение провести саммит Путина и Байдена

Киев приветствует решение президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена провести саммит по теме безопасности в Европе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ночью я говорил с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Он проинформировал меня об инициативе провести саммит с президентами Байденом и Путиным. Мы приветствуем её, мы верим, что любое усилие по поиску дипломатического решения стоит того, чтобы попытаться", — сказал Кулеба.