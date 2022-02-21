В Волгограде экс-супругу полицейского обвинили в интимной связи с подростком

Уточняется, что подросток жил по соседству, а женщина знала, что мальчик не достиг совершеннолетия. Всё случилось в доме женщины, где одна проживала с супругом и маленьким ребёнком. По данным издания, после того как об этом узнал сотрудник полиции, он расторгнул брак с супругой в суде. Сейчас дело обвиняемой уже передано для судебного рассмотрения.