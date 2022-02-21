В Волгограде экс-супругу полицейского обвинили в интимной связи с подростком
После того как о случившемся узнал муж, он расторг брак с женщиной через суд. По некоторым данным, всё произошло в доме, где также проживал маленький ребёнок.
Обложка © "МВД Медиа"
Бывшая жена сотрудника полиции Волгоградской области подозревается в интимной связи с несовершеннолетним мальчиком. В отношении неё следователи возбудили уголовное дело, сообщает издание V1.
Уточняется, что подросток жил по соседству, а женщина знала, что мальчик не достиг совершеннолетия. Всё случилось в доме женщины, где одна проживала с супругом и маленьким ребёнком. По данным издания, после того как об этом узнал сотрудник полиции, он расторгнул брак с супругой в суде. Сейчас дело обвиняемой уже передано для судебного рассмотрения.
Ранее Лайф рассказывал, как в Нальчике экс-сотрудник ФСИН приставал к школьницам и заставлял пробовать наркотики. Он использовал своё служебное удостоверение, которое не сдал при увольнении, чтобы "обыскать" девушку и её подругу.