Боррель объявил о готовности новых санкций ЕС против России

Европейский союз завершил работу над санкциями против России, они будут применены в случае "вторжения" РФ на Украину. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Они (санкции. — Прим. Лайфа) готовы. В критической ситуации я созову экстренную встречу глав МИД, на которой санкции будут представлены", — уточнил Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет вводить санкции в самый последний момент. По его версии, цель американских рестрикций состоит прежде всего "в сдерживании России от начала вооружённого конфликта" против Украины. При этом министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций. Он также отметил, что Киев готовится к любому сценарию, и попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".