Профессор Клепацкий указал на "чёрные цели" США, заявивших об "угрозах атак" в России

Предупреждение Посольства США в Москве о якобы существующей угрозе для американцев в России является не чем иным, как провокацией и сеянием неуверенности у населения, ведь в обычной практике такая информация передаётся по линии спецслужб. Об этом Лайфу заявил профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий.

"Обычно в таких случаях по линии спецслужб идёт предупреждающая информация, что у них есть такие-то факты. И у нас уже были такие случаи, когда взаимная информация помогала предупредить какие-то провокационного характера теракты. Это нормальная практика, если нормальные отношения. В данном случае американская сторона преследует явно чёрные цели, поэтому совершенно неприлично, как говорится, в цивилизованном мире так не делается", — сказал профессор.

Обычно информация сопоставляется с другими источниками помимо СМИ и может использоваться не в категорическом тоне, а "как предполагает" или "как оценивает", пояснил Клепацкий.

"То есть это не точное изложение фактов, а, скажем, с долей сомнения, и это означает, что информация требует перепроверки двойной или даже тройной. Что касается данного случая, то это означает, что здесь уши торчат чьи-то, это означает, что они это делают с целью, скажем, провокации или сеяния неуверенности у населения", — заключил эксперт.