В Татарстане хирурги спасли мужчину, в голову которого была воткнута зубная щётка

Врачи РКБ Татарстана спасли пациента, в голову которого была воткнута зубная щётка, сообщается на официальной странице больницы в "Инстаграме".

Мужчину в сознании доставили в приёмный покой поздно вечером с зубной щёткой, которая почти по самую щетину зашла в мозг. Пациентом оказался сельский доктор. Он полтора года назад получил тяжёлую травму головы и проходил длительную реабилитацию после операции. Ему восстановили кожный покров головы в области травмы, именно туда и оказалась воткнута щётка. Но, к счастью, предмет гигиены не повредил жизненно важные центры и крупные сосуды. Не было обильного кровоизлияния, гематомы и как такового сдавления головного мозга.

Хирурги отделения нейрохирургии № 2 аккуратно извлекли щётку из головы. Операция прошла успешно, нейрохирурги совместно с микрохирургом провели также пластику кожных покровов. Спустя несколько дней пациента перевели из реанимации в отделение, он постепенно пошёл на поправку. Как зубная щётка оказалась в черепе мужчины — остаётся только догадываться.