В ДНР сообщили, что украинский диверсант погиб при установке взрывчатки в Донецке
По данным Министерства госбезопасности республики, рядом с его останками была обнаружена сумка с ещё одним взрывным устройством.
В Донецке при попытке установить бомбу у входа на рынок подорвался украинский диверсант, он погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики со ссылкой на оперативную информацию Министерства госбезопасности ДНР.
"Около 04:45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала подорвался украинский диверсант при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством", — уточняется в сообщении.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.
© T.me / Народная милиция ДНР