Депутат Гемпель заявил, что Крым не нуждается в признании США
Он отметил, что сейчас всё чаще в Европе высказываются мнения о том, что Вашингтон и Киев ведут агрессивную политику.
Фото на обложке © Pixabay
Крым является законной и неотъемлемой частью России, и ему не нужны одолжения и признания со стороны Вашингтона, заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА "Новости".
Он рассказал, что не раз бывал в ДНР и ЛНР. По его словам, жители народных республик просто защищают свою землю и детей. Гемпель считает, что невыполнение Киевом Минских соглашений ставит под угрозу существование самой Украины.
"В Европе с каждым днём всё чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины", — добавил депутат.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. За это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Ранее Лайф писал о том, что с осени прошлого года в западных СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, британские таблоиды The Sun и Mirror заявляли, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. На фоне этих заявлений западные страны стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы. В результате в Донбассе началось обострение конфликта. Украинская сторона стала в усиленном режиме обстреливать ДНР и ЛНР. Силовые ведомства республик уже предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.