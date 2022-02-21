Депутат Гемпель заявил, что Крым не нуждается в признании США

Крым является законной и неотъемлемой частью России, и ему не нужны одолжения и признания со стороны Вашингтона, заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА "Новости".

Он рассказал, что не раз бывал в ДНР и ЛНР. По его словам, жители народных республик просто защищают свою землю и детей. Гемпель считает, что невыполнение Киевом Минских соглашений ставит под угрозу существование самой Украины.

"В Европе с каждым днём всё чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины", — добавил депутат.