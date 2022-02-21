Жительница Москвы избила собаку в целях "воспитания" и попала на видео
Очевидец событий попытался остановить горожанку, окликнув её из окна, однако та не услышала. А когда вышел на улицу, женщина уже пропала. Теперь он намерен обратиться в полицию.
На юго-востоке Москвы женщина решила применить сомнительные методы воспитания своей собаки, избивая её, чтобы животное слушалось. При этом москвичка пинала и душила питомца. Её действия снял на камеру местный житель и прислал видео в редакцию Лайфа.
На кадрах видно, как на специальной площадке для выгула собак женщина издевается над животным. Питомец лежит на спине и истошно скулит от каждого удара. Другая собака пытается защитить сородича, бегая вокруг и лая на женщину, однако это не помогает. Мужчина попытался окликнуть женщину, однако та не услышала, а когда вышел во двор, живодёрка уже ушла с площадки. Теперь очевидец хочет выяснить личность женщины и обратиться в полицию.
Ранее в Белгороде девочка устроила жестокие игры с котом и нарвалась на проверку полиции. По словам местной жительницы, это не первое издевательство школьницы над животным. До этого она привязывала его к дереву и совала в рот палку.
Кадр с видео © LIFE