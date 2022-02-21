Мирный житель Донецка погиб в результате обстрела украинских силовиков
Кроме того, в ходе атаки в районе населённого пункта Коминтерново погиб один сотрудник Народной милиции ДНР, ещё один получил тяжёлые ранения, а двое были контужены.
Обложка © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
В ходе миномётного обстрела Вооружённых сил Украины погиб мирный житель, работавший на шахте "Трудовская" в Донецке. Об этом в телеграм-канале сообщила Народная милиция ДНР.
Трагедия произошла на остановке общественного транспорта, когда мужчина отправлялся на смену.
Кроме того, жертвы есть и среди военнослужащих республики. В результате атаки в районе населённого пункта Коминтерново погиб один сотрудник, ещё один получил тяжёлые ранения, двое человек контужены. Народная милиция открыла ответный огонь для подавления огневых точек противника.
Ранее Лайф сообщал, что утром 21 февраля украинские силовики активизировали обстрел территории ЛНР. С четырёх утра было разрушено уже четыре жилых дома в разных районах республики. По данным ЛНР, применяются различные калибры и стрелковое вооружение.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.