Кроме того, в ходе атаки в районе населённого пункта Коминтерново погиб один сотрудник милиции, ещё один получил тяжёлые ранения, а двое были контужены.

В ходе миномётного обстрела Вооружённых сил Украины погиб мирный житель, работавший на шахте "Трудовская" в Донецке. Об этом в телеграм-канале сообщила Народная милиция ДНР.

Трагедия произошла на остановке общественного транспорта, когда мужчина отправлялся на смену.

Кроме того, жертвы есть и среди военнослужащих республики. В результате атаки в районе населённого пункта Коминтерново погиб один сотрудник, ещё один получил тяжёлые ранения, два человека контужены. Народная милиция открыла ответный огонь для подавления огневых точек противника.

Ранее Лайф сообщал, что утром 21 февраля украинские силовики активизировали обстрел территории ЛНР. С четырёх утра было разрушено уже четыре жилых дома в разных районах республики. По данным ЛНР, применяются различные калибры и стрелковое вооружение.