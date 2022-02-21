В Россию прибыло уже около 61 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР
Ранее в МЧС объявили, что эвакуация в РФ жителей Донбасса будет идти круглосуточно.
Границу России пересекло уже около 61 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР после объявленной в республиках эвакуации. Такие данные привёл врио главы МЧС России Александр Чуприян.
"По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысячи", — сказал он.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.
Фото на обложке © МЧС России