В Россию прибыло уже около 61 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

Ранее в МЧС объявили, что эвакуация в РФ жителей Донбасса будет идти круглосуточно.

Границу России пересекло уже около 61 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР после объявленной в республиках эвакуации. Такие данные привёл врио главы МЧС России Александр Чуприян.