Премьер-министр Японии раскрыл детали переговоров с Путиным
По его мнению, состоявшаяся беседа имела смысл для снижения напряжённости и решения ситуации вокруг Украины дипломатическим путём.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото © ТАСС / YOSHIKAZU TSUNO / POOL
Премьер-министр Японии Фумио Кисида провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и дипломатическим путём снизить уровень напряжённости. Об этом глава японского правительства сообщил во время своего выступления в парламенте.
"Страны всего мира сейчас прилагают дипломатические усилия для снижения напряжённости. Наша страна в этой ситуации также должна прилагать дипломатические усилия. С этим осознанием я провёл телефонные переговоры с президентом России. И с этой точки зрения переговоры имели смысл", — сказал Кисида.
Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины является проблемой не только Европы, но и всего международного сообщества, в том числе и Азии. В ходе переговоров с российским лидером премьер-министр призвал его "отказаться от силового изменения ситуации и путём дипломатических переговоров добиться приемлемого для всех сторон решения". По мнению Кисиды, ситуация вокруг Украины в данный момент является "непредсказуемой".
Напомним, телефонные переговоры Путина с премьер-министром Японии состоялись 17 февраля. Пресс-служба Кремля пока официальной информации о деталях беседы не выдавала. Было известно лишь, что разговор шёл о Незалежной.
Ранее Лайф писал о том, что ещё с осени прошлого года в западных СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Так, британские таблоиды The Sun и Mirror заявляли, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. На фоне этих заявлений западные страны стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы. В результате в Донбассе началось обострение конфликта. Украинская сторона стала в усиленном режиме обстреливать ДНР и ЛНР. Силовые ведомства республик уже предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.