Премьер-министр Японии раскрыл детали переговоров с Путиным

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и дипломатическим путём снизить уровень напряжённости. Об этом глава японского правительства сообщил во время своего выступления в парламенте.

"Страны всего мира сейчас прилагают дипломатические усилия для снижения напряжённости. Наша страна в этой ситуации также должна прилагать дипломатические усилия. С этим осознанием я провёл телефонные переговоры с президентом России. И с этой точки зрения переговоры имели смысл", — сказал Кисида.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины является проблемой не только Европы, но и всего международного сообщества, в том числе и Азии. В ходе переговоров с российским лидером премьер-министр призвал его "отказаться от силового изменения ситуации и путём дипломатических переговоров добиться приемлемого для всех сторон решения". По мнению Кисиды, ситуация вокруг Украины в данный момент является "непредсказуемой".