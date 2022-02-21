В ДНР сообщили о повреждении двух школ в Донецке в результате обстрела ВСУ
Здания двух школ в Петровском и Киевском районах Донецка повреждены в результате обстрелов ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВСУ", — говорится в сообщении.
У школы № 105 в Петровском районе повреждены фасад и остекление первого и второго этажей, а у школы № 56 в Киевском районе — остекление.