В ДНР сообщили о повреждении двух школ в Донецке в результате обстрела ВСУ
У одного из зданий повреждены фасад и остекление, у второго — только остекление. Кадры с места опубликовал мэр города.
Здания двух школ в Петровском и Киевском районах Донецка повреждены в результате обстрелов ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВСУ", — говорится в сообщении.
Кадры с места происшествия опубликовал мэр Донецка Алексей Кулемзин. У школы № 105 в Петровском районе повреждён фасад и выбиты стёкла в окнах двух этажей, в школе № 56 в Киевском районе повреждено остекление.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.