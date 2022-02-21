В ДНР сообщили о повреждении двух школ в Донецке в результате обстрела ВСУ

Здания двух школ в Петровском и Киевском районах Донецка повреждены в результате обстрелов ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВСУ", — говорится в сообщении.