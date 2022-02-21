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21 февраля, 07:10

Учёные выяснили необходимое число чашек кофе в день для снижения риска ранней смерти

Специалисты установили, что польза напитка, вероятно, связана не с кофеином, а с содержащимися в нём антиоксидантами. При этом важно использовать свежемолотый кофе, а не растворимый.

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

В ходе проведения эксперимента, длившегося 11 лет, учёные определили, что человеку для снижения риска преждевременной смерти нужно пить три чашки молотого кофе. Об этом сообщает The Sun.

В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто употреблял такое количество напитка, риск был ниже на 12%. Кроме того, у таких людей на 17% был снижен риск сердечных заболеваний и на 21% — инсульта. Доктор Пал Маурович-Хорват, участвовавший в исследовании, объяснил, что для анализа специалисты использовали МРТ.

"Мы обнаружили, что регулярное употребление кофе в умеренных количествах полезно для здоровья сердца, и предположили, что напиток может замедлить его возрастные изменения", — уточнил он.

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Однако учёные подчеркнули, что положительные результаты могут быть только после употребления свежемолотого кофе, а не растворимого. Также установлено, что польза кофе, вероятно, связана не с кофеином, а с содержащимися в нём антиоксидантами.

Ранее профессор Андрей Ардашев объяснил, в каком случае кофе безвреден для сердца. Также врач раскрыл причины, почему этот бодрящий напиток может быть опасен для мозга. Но не всё так плохо: кофе может быть и полезен.

Никита Могилев

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