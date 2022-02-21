Россиянам начали рассылать опасные файлы под видом акций магазинов

Перед 23 Февраля и 8 Марта традиционно активизируются мошенники. Пользователям стоит с опаской относиться к промокодам, которые им приходят от имени популярных онлайн-магазинов и известных брендов. Об этом рассказал руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Пётр Куценко.

"Многие популярные онлайн-магазины и бренды используют праздники, чтобы напомнить покупателям о себе, сделать выгодное предложение, подарить промокод в честь праздника и др. Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющей вредоносные функции", — предупредил Куценко в беседе с РИА "Новости".

По его словам, мошенники присылают "сертификаты" в виде pdf-файла и когда человек открывает его, вирус проникает на устройство. Эксперт призывает пользователей внимательно следить за тем, от кого приходит сообщение, и не открывать письма от бренда, если не подписан на его рассылку. Проверить подозрительный электронный адрес отправителя можно на официальном сайте компании, для этого необходимо найти соответствующий бренд в поисковой системе и сравнить домены.