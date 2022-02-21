МГБ ДНР: Украинские диверсанты пытались подойти к границе с Россией, идёт бой
По данным ведомства, в результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Группа украинских диверсантов проникла на юге на территорию Донецкой Народной Республики, чтобы дальше выйти к границе с Россией. Об этом сообщили в Министерстве госбезопасности ДНР.
"Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлён прорыв диверсионной группы противника", — цитирует Донецкое агентство новостей сообщение ведомства.
По данным МГБ, украинские силовики попытались приблизиться к российской границе, но их встретили подразделения Народной милиции ДНР, идёт бой. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.
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