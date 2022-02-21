Минфин внёс в Правительство РФ законопроект о регулировании криптовалют

Министерство финансов РФ внесло в Правительство России законопроект о регулировании криптовалют, согласно которому их предлагается разрешить использовать только как инструмент для инвестиций. Как уточняется на сайте министерства, это произошло 18 февраля.

"Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций", — говорится в записи.

Также предполагается создание специального реестра бирж и обменников, которые будут вести деятельность, связанную с организацией оборота криптовалют. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России. Операции же с покупкой или продажей валюты будут возможны только при условии идентификации клиента, а ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счёта.