НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 07:32

Минфин внёс в Правительство РФ законопроект о регулировании криптовалют

Ведомство предлагает создать специальный реестр бирж и обменников, а также разделить инвесторов по уровню квалификации. Использовать же валюту как средство платежа будет по-прежнему запрещено.

<p>Фото на обложке © Pexels</p>

Фото на обложке © Pexels

Министерство финансов РФ внесло в Правительство России законопроект о регулировании криптовалют, согласно которому их предлагается разрешить использовать только как инструмент для инвестиций. Как уточняется на сайте министерства, это произошло 18 февраля.

"Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций", — говорится в записи.

Минфин РФ предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли

Минфин РФ предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли

Также предполагается создание специального реестра бирж и обменников, которые будут вести деятельность, связанную с организацией оборота криптовалют. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России. Операции же с покупкой или продажей валюты будут возможны только при условии идентификации клиента, а ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счёта.

Кроме того, ведомство предлагает разделить инвесторов по уровню квалификации при помощи тестирования и установить порог инвестирования для их выхода на биржу.

Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях

Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях

Напомним, в январе Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. После этого Минфин вместо запрета криптовалют предложил новые варианты их регулирования. В феврале правительство утвердило концепцию оборота "виртуальных денег" в России. В частности, власти страны будут лицензировать криптовалютные площадки, которые к тому же должны будут иметь финансовые подушки безопасности.

Никита Могилев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1