Минфин внёс в Правительство РФ законопроект о регулировании криптовалют
Ведомство предлагает создать специальный реестр бирж и обменников, а также разделить инвесторов по уровню квалификации. Использовать же валюту как средство платежа будет по-прежнему запрещено.
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Министерство финансов РФ внесло в Правительство России законопроект о регулировании криптовалют, согласно которому их предлагается разрешить использовать только как инструмент для инвестиций. Как уточняется на сайте министерства, это произошло 18 февраля.
"Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций", — говорится в записи.
Также предполагается создание специального реестра бирж и обменников, которые будут вести деятельность, связанную с организацией оборота криптовалют. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России. Операции же с покупкой или продажей валюты будут возможны только при условии идентификации клиента, а ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счёта.
Кроме того, ведомство предлагает разделить инвесторов по уровню квалификации при помощи тестирования и установить порог инвестирования для их выхода на биржу.
Напомним, в январе Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. После этого Минфин вместо запрета криптовалют предложил новые варианты их регулирования. В феврале правительство утвердило концепцию оборота "виртуальных денег" в России. В частности, власти страны будут лицензировать криптовалютные площадки, которые к тому же должны будут иметь финансовые подушки безопасности.