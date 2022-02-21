Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей в ЛНР в результате удара Киева

ГСУ Следственного комитета должно будет зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью ещё двух мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) 20 февраля в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК.