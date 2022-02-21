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Опубликовано 21 февраля 2022, 07:50

Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей в ЛНР в результате удара Киева

Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

ГСУ Следственного комитета должно будет зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью ещё двух мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) 20 февраля в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашённой ЛНР при обстреле со стороны украинских военнослужащих. Он поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", говорится в сообщении СК.

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Напомним, Народная милиция ЛНР утром 20 февраля сообщила о гибели мирных жителей в селе Пионерское в результате обстрела украинских силовиков. Кроме того, было известно о пяти разрушенных домах. Позднее в ведомстве уточнили, что жертвами удара стали два человека. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела. Лайф публиковал видео из дома в ЛНР, где погибли мирные жители.

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