Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей в ЛНР в результате удара Киева
Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
ГСУ Следственного комитета должно будет зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью ещё двух мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) 20 февраля в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашённой ЛНР при обстреле со стороны украинских военнослужащих. Он поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", — говорится в сообщении СК.
Напомним, Народная милиция ЛНР утром 20 февраля сообщила о гибели мирных жителей в селе Пионерское в результате обстрела украинских силовиков. Кроме того, было известно о пяти разрушенных домах. Позднее в ведомстве уточнили, что жертвами удара стали два человека. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела. Лайф публиковал видео из дома в ЛНР, где погибли мирные жители.