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21 февраля, 07:50

Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей в ЛНР в результате удара Киева

ГСУ Следственного комитета должно будет зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.

<p>Украинские военные. Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253485713631181&set=pb.100069092624537.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью ещё двух мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) 20 февраля в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства гибели двух человек в самопровозглашённой ЛНР при обстреле со стороны украинских военнослужащих. Он поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", говорится в сообщении СК.

В ДНР сообщили, что украинский диверсант погиб при установке взрывчатки в Донецке

В ДНР сообщили, что украинский диверсант погиб при установке взрывчатки в Донецке

Напомним, Народная милиция ЛНР утром 20 февраля сообщила о гибели мирных жителей в селе Пионерское в результате обстрела украинских силовиков. Кроме того, было известно о пяти разрушенных домах. Позднее в ведомстве уточнили, что жертвами удара стали два человека. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела. Лайф публиковал видео из дома в ЛНР, где погибли мирные жители.

Александра Васильева

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