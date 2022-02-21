Песков подтвердил второй за сутки разговор Путина и Макрона, посвящённый теме Украины
По его словам, лидеры заявили о необходимости продолжения диалога по линии МИД и политсоветников в нормандском формате.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ночь на 21 февраля провели ещё один телефонный разговор, посвящённый ситуации на Украине.
"Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", — отметил представитель Кремля.
По его словам, лидеры заявили о необходимости продолжения диалога по линии МИД и политсоветников в нормандском формате, также в ближайшее время возможны контакты на уровне министров иностранных дел РФ и Франции.
Как сообщал Лайф, Макрон провёл за эти дни целую серию переговоров: в воскресенье созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, затем с украинским коллегой, премьером Британии и главой Белого дома. Также у него запланирована беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем. Позже французский телеканал BFM TV сообщил, что за последние сутки Макрон дважды звонил российскому лидеру.
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Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе