"Надежда есть": Политолог Межуев рассказал, чего ожидать от возможного саммита Путина и Байдена
По словам собеседника Лайфа, один из вероятных итогов таких переговоров — сделать так, чтобы на балто-черноморской зоне не появился никакой контингент.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР / Patrick Semansky
Политолог Борис Межуев пояснил в беседе с Лайфом, чего можно ожидать от возможного саммита президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, выразив надежду на то, что переговоры завершатся благоприятными для обеих сторон решениями.
"В общем казалось, что уже ничего не остановит эскалацию, которая сама по себе переходит в военные действия. Конечно, очевидно, что если есть договорённость о такой встрече, то так и будет. Даже при добром намерении сторон совершенно не факт, что все субъекты будут готовы разделить это желание. Непонятен предмет разговора и что они могут друг другу сказать, чего не сказали ранее. Есть одна большая зацепка, которая, как мне кажется, возможна, — это идея демилитаризации Восточной Европы. Просто сделать, чтобы эта зона балто-черноморская... на ней не появился никакой контингент", — рассказал политолог.
По словам собеседника Лайфа, это мог бы быть даже какой-то телесаммит, где такая идея хотя бы была заявлена, и в скором времени при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона стороны подписались бы под подобного рода инициативой. Политолог считает, что надежда на такой исход событий есть.
А ранее Лайф рассказывал, что Макрон договорился с Путиным и Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным.