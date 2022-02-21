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21 февраля, 08:06

"Надежда есть": Политолог Межуев рассказал, чего ожидать от возможного саммита Путина и Байдена

По словам собеседника Лайфа, один из вероятных итогов таких переговоров — сделать так, чтобы на балто-черноморской зоне не появился никакой контингент.

<p>Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР / Patrick Semansky</p>

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР / Patrick Semansky

Политолог Борис Межуев пояснил в беседе с Лайфом, чего можно ожидать от возможного саммита президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, выразив надежду на то, что переговоры завершатся благоприятными для обеих сторон решениями.

"В общем казалось, что уже ничего не остановит эскалацию, которая сама по себе переходит в военные действия. Конечно, очевидно, что если есть договорённость о такой встрече, то так и будет. Даже при добром намерении сторон совершенно не факт, что все субъекты будут готовы разделить это желание. Непонятен предмет разговора и что они могут друг другу сказать, чего не сказали ранее. Есть одна большая зацепка, которая, как мне кажется, возможна, — это идея демилитаризации Восточной Европы. Просто сделать, чтобы эта зона балто-черноморская... на ней не появился никакой контингент", — рассказал политолог.

По словам собеседника Лайфа, это мог бы быть даже какой-то телесаммит, где такая идея хотя бы была заявлена, и в скором времени при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона стороны подписались бы под подобного рода инициативой. Политолог считает, что надежда на такой исход событий есть.

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А ранее Лайф рассказывал, что Макрон договорился с Путиным и Байденом о новом саммите. Ожидается, что на этой встрече будут подняты самые актуальные сейчас международные вопросы — о безопасности и стратегической стабильности, в том числе в Европе. Белый дом подтвердил готовность Байдена к переговорам с Путиным.

Виктория Чудакова

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