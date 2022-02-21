Представитель ВОЗ Вуйнович предрекла завершение пандемии в конце 2022 года

Завершение пандемии коронавируса может случиться уже в 2022 году, ведь есть вероятность, что после волны "омикрона" больших всплесков заражений в мире больше не будет. Такое мнение высказала специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году", — сказала она в интервью ТАСС.

Вуйнович добавила, что "конец пандемии" означает отсутствие больших всплесков случаев заражения, однако это вовсе не значит, что вирус уйдёт. Пока предположить, как будет развиваться ситуация, сложно, ведь из-за большого числа заболевших вирус имеет возможность мутировать. Однако с осторожным оптимизмом можно говорить, что крупных вспышек больше не случится, когда "омикрон" обойдёт весь земной шар.