Вовремя среагировала: Под Казанью мать спасла детей от лавины снега, сошедшей с крыши
Инцидент произошёл в поселке Песчаные Ковали и попал на камеры видеонаблюдения.
Падение глыбы снега под Казанью. Видео © vk.com / ВКазани Поймут | Казань | Главное сообщество
Под Казанью огромная глыба снега едва не придавила женщину с двумя детьми. Видео инцидента с камер наблюдения появилось в социальных сетях.
Жительница посёлка Песчаные Ковали под Казанью гуляла у многоэтажки с двумя детьми. Одного малыша она держала на руках, второй ребёнок играл рядом в снегу. На записи видно, как мать подходит к мальчику, берёт его за руку, и в этот момент с крыши прямо на них летит огромная глыба снега. Женщина моментально отреагировала, схватила детей и отбежала на безопасное расстояние.
Ранее в Рыбинске Ярославской области семью с ребёнком накрыла лавина снега с крыши. Мать рассказала в соцсетях, что всё произошло ещё 11 февраля, когда они с дочкой и мужем возвращались из детского сада по улице Герцена. В результате она получила ушиб шеи: женщина пыталась закрыть собой маленькую дочь.