Вовремя среагировала: Под Казанью мать спасла детей от лавины снега, сошедшей с крыши

Жительница посёлка Песчаные Ковали под Казанью гуляла у многоэтажки с двумя детьми. Одного малыша она держала на руках, второй ребёнок играл рядом в снегу. На записи видно, как мать подходит к мальчику, берёт его за руку, и в этот момент с крыши прямо на них летит огромная глыба снега. Женщина моментально отреагировала, схватила детей и отбежала на безопасное расстояние.