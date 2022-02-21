Представитель ВОЗ Вуйнович заверила, что вопрос признания "Спутника V" не политизирован

Процедура признания вакцины от коронавируса "Спутник V" не имеет отношения к политике и на данном этапе всё идёт по плану, заверила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Политики нет и никогда не было. Я повторю то, что говорила несколько раз: мы очень рады, что встреча между представителем заявителя, Российским фондом прямых инвестиций, и штаб-квартирой ВОЗ состоялась в прошлом году, это октябрь–ноябрь. В ноябре подписаны все юридические документы, которые нужны, чтобы ВОЗ могла начать предпринимать полностью все шаги, которые одинаковы для всех заявителей вакцин", — сообщила Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

Представитель ВОЗ заявила, что пока сложно сказать, будет ли вакцина признана к лету 2022 года, но сейчас никаких отклонений от планов и договорённостей, которые были в ноябре, нет. Кроме того, по словам специалиста, эксперты ВОЗ должны посетить в марте производственные площадки, где выпускают российскую антиковидную вакцину "Спутник V".