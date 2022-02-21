Глава Генштаба Белоруссии заявил, что сроки возвращения войск РФ домой зависят от Запада

Российские войска после учений в Белоруссии будут выведены с территории страны, когда в этом появится объективная необходимость. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

"Подразделения ВС России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", — подчеркнул глава Генштаба в ходе брифинга для военных атташе.