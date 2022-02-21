Глава Генштаба Белоруссии заявил, что сроки возвращения войск РФ домой зависят от Запада
Он отметил, что их вооружённые силы, размещённые сейчас в регионе, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации.
Российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022". Фото © Минобороны Белоруссии
Российские войска после учений в Белоруссии будут выведены с территории страны, когда в этом появится объективная необходимость. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.
"Подразделения ВС России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", — подчеркнул глава Генштаба в ходе брифинга для военных атташе.
По его словам, сроки возвращения российских войск на родину "в немалой степени будут зависеть от западных коллег". Он отметил, что их силы и средства, размещённые в Восточной Европе, в том числе у границ Белоруссии, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации.
Напомним, совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость" проходили с 10 по 20 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчёркивал, что российские войска покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не было. При этом с января НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию.