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21 февраля, 08:38

В России за сутки госпитализировали 8835 пациентов с ковидом

Количество госпитализаций снизилось в 53 регионах, в тридцати одном — оно увеличилось, а в одном — не изменилось.

<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

В России за минувшие сутки госпитализировано 8835 пациентов с ковидом, что на 14,8% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Там отметили, что количество госпитализаций снизилось в 53 регионах, в тридцати одном оно увеличилось, а в одном — не изменилось. Всего в стране за сутки выявлено 152 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это минимум с 2 февраля. За это же время умерло 735 инфицированных, ещё 127 494 пациента полностью вылечились.

Инфекционист Поздняков заявил о наличии антител к коронавирусу у 80% россиян

Инфекционист Поздняков заявил о наличии антител к коронавирусу у 80% россиян

Ранее Лайф сообщал, что в центре Гамалеи рассказали о работе над новым лекарством от ковида на основе антител. Препарат защитит пациентов с осложнениями, которые потенциально могут тяжело переносить вирус.

Алёна Темирчиева
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