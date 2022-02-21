В России за сутки госпитализировали 8835 пациентов с ковидом

В России за минувшие сутки госпитализировано 8835 пациентов с ковидом, что на 14,8% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Там отметили, что количество госпитализаций снизилось в 53 регионах, в тридцати одном оно увеличилось, а в одном — не изменилось. Всего в стране за сутки выявлено 152 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это минимум с 2 февраля. За это же время умерло 735 инфицированных, ещё 127 494 пациента полностью вылечились.