Путин проведёт большое заседание Совбеза РФ
При этом 18 февраля президент проводил оперативное заседание СБ, где обсуждалась тема Украины, а также ответ Москвы по гарантиям безопасности.
Президент РФ Владимир Путин проведёт 21 февраля большое заседание Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин соберёт заседание Совета безопасности России. Это большой Совет безопасности. Будет выступление президента", — отметил представитель Кремля.
Ранее президент проводил оперативное заседание Совета безопасности РФ 18 февраля. Он обсудил с постоянными членами СБ ситуацию вокруг Украины, а также ответ Москвы по гарантиям безопасности, переданный США и НАТО.
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