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Опубликовано 21 февраля 2022, 08:54

Глава Минобороны Украины не видит угрозы нападения на Киев с белорусской стороны

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото © Facebook / Резніков Олексій

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото © Facebook / Резніков Олексій

А ранее он назвал неуместными заявления о готовящемся вторжении России, однако заверил, что вооружённые силы страны готовы к сопротивлению и встрече гипотетического противника.

Министр обороны Незалежной Алексей Резников сообщил, что Украина не считает, что со стороны Белоруссии есть угроза нападения на Киев.

"Такого контингента для нападения на Киев с белорусской стороны нет", — заявил Резников на пресс-конференции.

Лайф напоминает, что с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Глава Минобороны Украины назвал неуместными заявления о готовящемся вторжении России
Глава Минобороны Украины назвал неуместными заявления о готовящемся вторжении России
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Виктория Чудакова
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