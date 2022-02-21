Глава Минобороны Украины не видит угрозы нападения на Киев с белорусской стороны

А ранее он назвал неуместными заявления о готовящемся вторжении России, однако заверил, что вооружённые силы страны готовы к сопротивлению и встрече гипотетического противника.

Министр обороны Незалежной Алексей Резников сообщил, что Украина не считает, что со стороны Белоруссии есть угроза нападения на Киев.