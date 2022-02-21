Волочкова показала фотографии из монастыря в Калуге с новым мужчиной
Балерина призналась, что встреча с Дмитрием произошла очень неожиданно и они сразу подружились. Теперь все последние снимки в соцсети Анастасия публикует только с ним.
Анастасия Волочкова со своим другом Дмитрием. Обложка © Instagram / volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме" фотографии из поездки в Калугу со своим новым другом Дмитрием. В частности, пара посетила мужской монастырь Оптина пустынь.
"Дорогие друзья, я очень благодарна моему замечательному другу Диме за нашу очень красивую поездку в его родной город Калугу. Мы посетили святое место — Оптину пустынь. Идея принадлежала Диме. Как же красиво тут!" — написала Волочкова.
В предыдущих постах, где Анастасия рассказывала о новом друге, она отметила, что встреча с ним произошла очень неожиданно и они сразу подружились.
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"С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю", — недвусмысленно отметила артистка.
А ранее Анастасия Волочкова призналась, почему на самом деле бросила ухажёра после трёх недель отношений. По словам балерины, Сергей Кузнецов как-то слишком расслабился, свалив все проблемы на её плечи и начав пользоваться ею в открытую.