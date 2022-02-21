НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 08:52

Волочкова показала фотографии из монастыря в Калуге с новым мужчиной

Балерина призналась, что встреча с Дмитрием произошла очень неожиданно и они сразу подружились. Теперь все последние снимки в соцсети Анастасия публикует только с ним.

<p>Анастасия Волочкова со своим другом Дмитрием. Обложка © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CaNL2ZmoDdq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Анастасия Волочкова со своим другом Дмитрием. Обложка © Instagram / volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме" фотографии из поездки в Калугу со своим новым другом Дмитрием. В частности, пара посетила мужской монастырь Оптина пустынь.

"Дорогие друзья, я очень благодарна моему замечательному другу Диме за нашу очень красивую поездку в его родной город Калугу. Мы посетили святое место — Оптину пустынь. Идея принадлежала Диме. Как же красиво тут!" — написала Волочкова.

В предыдущих постах, где Анастасия рассказывала о новом друге, она отметила, что встреча с ним произошла очень неожиданно и они сразу подружились.

  • Фото © Instagram / volochkova_art
    Фото © Instagram / volochkova_art
  • Фото © Instagram / volochkova_art
    Фото © Instagram / volochkova_art
  • Фото © Instagram / volochkova_art
    Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

1 / 3
"От меня не уходят": Волочкова показала фото с бывшим и раскрыла, какие отношения их сейчас связывают

"От меня не уходят": Волочкова показала фото с бывшим и раскрыла, какие отношения их сейчас связывают

"С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю", — недвусмысленно отметила артистка.

А ранее Анастасия Волочкова призналась, почему на самом деле бросила ухажёра после трёх недель отношений. По словам балерины, Сергей Кузнецов как-то слишком расслабился, свалив все проблемы на её плечи и начав пользоваться ею в открытую.

Никита Могилев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1