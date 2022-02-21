Волочкова показала фотографии из монастыря в Калуге с новым мужчиной

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме" фотографии из поездки в Калугу со своим новым другом Дмитрием. В частности, пара посетила мужской монастырь Оптина пустынь.

"Дорогие друзья, я очень благодарна моему замечательному другу Диме за нашу очень красивую поездку в его родной город Калугу. Мы посетили святое место — Оптину пустынь. Идея принадлежала Диме. Как же красиво тут!" — написала Волочкова.

В предыдущих постах, где Анастасия рассказывала о новом друге, она отметила, что встреча с ним произошла очень неожиданно и они сразу подружились.







"С моим добрым другом Дмитрием направляемся в Калугу. Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю", — недвусмысленно отметила артистка.