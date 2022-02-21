Mash: Жириновский победил ковид, но он до сих пор в тяжёлом состоянии

Госпитализированный в начале февраля с ковидом лидер ЛДПР Владимир Жириновский сдал новый тест на коронавирус. Результат был отрицательный. Однако состояние политика всё ещё оценивается как тяжёлое.

Уточняется также, что у политика развилась анемия средней степени. Врачи пытаются исправить это с помощью специальных препаратов, однако не исключено, что Жириновскому потребуется переливание крови.

Напомним, о госпитализации 75-летнего политика стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Позже Пятый канал сообщил, что у Владимира Жириновского якобы обнаружили серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Однако глава пресс-службы ЛДПР Дюпин назвал эти сообщения слухами.