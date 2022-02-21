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21 февраля, 08:58

Mash: Жириновский победил ковид, но он до сих пор в тяжёлом состоянии

В результате болезни у политика снизился уровень железа, врачи не исключают, что ему может потребоваться переливание крови.

<p>Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © Instagram /<strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.instagram.com/zhirinovskiy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a></strong><a href="https://www.instagram.com/p/CWnzPyrIbRF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zhirinovskiy</a></p>

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © Instagram / zhirinovskiy

Госпитализированный в начале февраля с ковидом лидер ЛДПР Владимир Жириновский сдал новый тест на коронавирус. Результат был отрицательный. Однако состояние политика всё ещё оценивается как тяжёлое.

"Степень поражения лёгких Жириновского — 50–75%. У него двусторонний отит. Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе", — сообщает Mash.

Уточняется также, что у политика развилась анемия средней степени. Врачи пытаются исправить это с помощью специальных препаратов, однако не исключено, что Жириновскому потребуется переливание крови.

Пятый канал: Решается вопрос о проведении операции Жириновскому

Пятый канал: Решается вопрос о проведении операции Жириновскому

Напомним, о госпитализации 75-летнего политика стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Позже Пятый канал сообщил, что у Владимира Жириновского якобы обнаружили серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Однако глава пресс-службы ЛДПР Дюпин назвал эти сообщения слухами.

Александра Васильева

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