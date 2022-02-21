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21 февраля, 09:11

"Это абсолютный вымысел": Песков назвал уткой информацию о списке украинцев, подлежащих уничтожению

Официальный представитель Кремля заверил, что подобных документов не существует, а приводимые в средствах массовой информации данные не соответствуют действительности.

<p>Дмитрий Песков. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Информация, которую дают американские СМИ о составленном Россией списке украинских политических деятелей, которые должны быть убиты или арестованы в ходе военного конфликта, является абсолютной уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы понимаете, что это абсолютная утка, ложь? Это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", — сказал он журналистам.

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А ранее Лайф сообщал, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. К примеру, гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну. Американцы призвали дипмиссию объяснить эти сообщения, а профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий в комментарии Лайфу указал на "чёрные цели" США в связи с этими предупреждениями.

Александр Юнашев

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