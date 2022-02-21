"Это абсолютный вымысел": Песков назвал уткой информацию о списке украинцев, подлежащих уничтожению
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
Официальный представитель Кремля заверил, что подобных документов не существует, а приводимые в средствах массовой информации данные не соответствуют действительности.
Информация, которую дают американские СМИ о составленном Россией списке украинских политических деятелей, которые должны быть убиты или арестованы в ходе военного конфликта, является абсолютной уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы понимаете, что это абсолютная утка, ложь? Это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", — сказал он журналистам.
А ранее Лайф сообщал, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. К примеру, гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну. Американцы призвали дипмиссию объяснить эти сообщения, а профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий в комментарии Лайфу указал на "чёрные цели" США в связи с этими предупреждениями.