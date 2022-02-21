"Это абсолютный вымысел": Песков назвал уткой информацию о списке украинцев, подлежащих уничтожению

Официальный представитель Кремля заверил, что подобных документов не существует, а приводимые в средствах массовой информации данные не соответствуют действительности.

Информация, которую дают американские СМИ о составленном Россией списке украинских политических деятелей, которые должны быть убиты или арестованы в ходе военного конфликта, является абсолютной уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.