"Это абсолютный вымысел": Песков назвал уткой информацию о списке украинцев, подлежащих уничтожению

Информация, которую дают американские СМИ о составленном Россией списке украинских политических деятелей, которые должны быть убиты или арестованы в ходе военного конфликта, является абсолютной уткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы понимаете, что это абсолютная утка, ложь? Это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", — сказал он журналистам.