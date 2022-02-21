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21 февраля, 09:16

Песков отреагировал на планы США ввести запрет на обработку трансакций банков из России

При этом, по его словам, в Кремле знают о том, что Белый дом постоянно работает над подготовкой новых и новых рестрикций в отношении РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о предполагаемом запрете американским банкам обрабатывать трансакции крупных банков России.

"Нет, пока не принятое решение и не опубликованный документ комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идёт постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России, это нам известно", — заявил Песков.

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Ранее Лайф писал, что США готовят ограничения трансакций для банков России. По данным агентства Reuters, задействовать их администрация Белого дома намерена только в случае, если Россия совершит вторжение на Украину. В Кремле сообщения о таких планах Москвы опровергают.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото на обложке © Kremlin.ru

Александр Юнашев

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