Песков отреагировал на планы США ввести запрет на обработку трансакций банков из России

"Нет, пока не принятое решение и не опубликованный документ комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идёт постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России, это нам известно", — заявил Песков.