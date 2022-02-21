Офис Зеленского оценил ежемесячные потери Киева из-за сообщений о "вторжении" в $2–3 млрд
По мнению замглавы Офиса президента Незалежной, размер потерь может уменьшиться только после стабилизации ситуации в стране.
Сообщения о якобы готовящемся "вторжении" России оказывает давление на украинский рынок. На данный момент безвозвратные потери страны составляют около двух-трёх миллиардов долларов в месяц. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
"Остановленные инвестиции и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть ещё спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это порядка $1,5–2 млрд", — рассказал он в интервью изданию "РБК-Украина".
По мнению замглавы, страна будет ежемесячно нести большие экономические потери, пока ситуация не стабилизируется и "уровень стресса" на Украине не уменьшится. Шурма сообщил, что сейчас бюджет страны полностью закрывается за счёт сотрудничества с международными финансовыми организациями.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи местного. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не состоялось, The Sun отредактировала статью. При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал заявления о готовящемся вторжении России неуместными. По его мнению, в подобных условиях страна живёт с 2013 года.
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