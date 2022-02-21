Офис Зеленского оценил ежемесячные потери Киева из-за сообщений о "вторжении" в $2–3 млрд

Сообщения о якобы готовящемся "вторжении" России оказывает давление на украинский рынок. На данный момент безвозвратные потери страны составляют около двух-трёх миллиардов долларов в месяц. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Остановленные инвестиции и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть ещё спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это порядка $1,5–2 млрд", — рассказал он в интервью изданию "РБК-Украина".