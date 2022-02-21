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Опубликовано 21 февраля 2022, 09:36

Песков: Эвакуация жителей Донбасса вызвана агрессией и провокациями ВС Украины

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Главное в этой ситуации — обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения, отметил представитель Кремля, добавив, что людей вывозят по просьбе властей ДНР и ЛНР.

Провокационные и агрессивные действия Вооружённых сил Украины в Донбассе привели к эвакуации жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь речь идёт о провокационных и агрессивных действиях Вооружённых сил Украины и опасности, которая в этой связи возникла для жизни гражданского населения", — объяснил он журналистам.

Эвакуация граждан проводится по просьбе властей ДНР и ЛНР, уточнил Песков, заметив, что там, в республиках масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем можно себе представить. Главное в этой ситуации — обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения, отметил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что подобная мера никак не коррелирует с решением западных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Песков: Ситуация в Донбассе чрезвычайно напряжена
Песков: Ситуация в Донбассе чрезвычайно напряжена

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.

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Александр Юнашев
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