Владимир Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем
Глава государства в своём поздравлении отметил значимый вклад певца в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов.
Народный артист России, общественный деятель и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев сегодня празднует своё 65-летие. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы "Любэ". И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов", — говорится в поздравлении.
Также президент пожелал Расторгуеву здоровья, благополучия и новых песен.
Ранее Николай Расторгуев посвятил песню погибшему главе МЧС России Зиничеву. Он исполнил в память о министре композицию "Всё зависит от Бога и немного от нас". Публика слушала эту песню стоя.
Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей