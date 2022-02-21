Владимир Путин поздравил Николая Расторгуева с юбилеем

Народный артист России, общественный деятель и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев сегодня празднует своё 65-летие. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы "Любэ". И конечно, глубокого уважения заслуживает Ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов", — говорится в поздравлении.

Также президент пожелал Расторгуеву здоровья, благополучия и новых песен.