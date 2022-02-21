В Новой Москве неизвестные расстреляли двух человек

Утром 20 февраля неизвестные расстреляли двух человек в поселении Мосрентген в Новой Москве. Пострадавшие получили ранения ног, их госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 08:00 мск на территории поселения Мосрентген ТиНАО в городе Москве двое неизвестных произвели выстрелы из огнестрельного оружия. В результате противоправных действий два человека получили ранения", — передаёт ТАСС слова собеседника.

Уточняется, что столичные оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. Двое мужчин 1996 и 1991 годов рождения были доставлены в отдел полиции для передачи в следственные органы.