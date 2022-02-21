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Опубликовано 21 февраля 2022, 10:07
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ФСБ: Выпущенный с Украины снаряд разрушил российский погранпункт в Ростовской области

Он расположен в 150 метрах от границы с Незалежной. По данным ведомства, никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сапёры.

Кадры с пограничного пункта в Ростовской области, куда попал украинский снаряд. Видео © ФСБ РФ

В Ростовской области, где несут службу сотрудники Погрануправления ФСБ РФ, упал снаряд с территории Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", — сообщили в ЦОС.

По данным ведомства, никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сапёры.

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Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.

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Скриншот видео © ФСБ РФ

Николь Вербер
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