ФСБ: Выпущенный с Украины снаряд разрушил российский погранпункт в Ростовской области

Он расположен в 150 метрах от границы с Незалежной. По данным ведомства, никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сапёры.

Кадры с пограничного пункта в Ростовской области, куда попал украинский снаряд. Видео © ФСБ РФ

В Ростовской области, где несут службу сотрудники Погрануправления ФСБ РФ, упал снаряд с территории Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", — сообщили в ЦОС.

По данным ведомства, никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сапёры.