ФСБ: Выпущенный с Украины снаряд разрушил российский погранпункт в Ростовской области
Он расположен в 150 метрах от границы с Незалежной. По данным ведомства, никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сапёры.
Кадры с пограничного пункта в Ростовской области, куда попал украинский снаряд. Видео © ФСБ РФ
В Ростовской области, где несут службу сотрудники Погрануправления ФСБ РФ, упал снаряд с территории Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", — сообщили в ЦОС.
По данным ведомства, никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сапёры.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.
Скриншот видео © ФСБ РФ