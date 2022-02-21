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21 февраля, 10:01

На Украине вновь подорожало сало

Предполагается, что к этому привёл выбор фермерами мясных пород свиней.

За январь 2022 года стоимость национального украинского деликатеса увеличилась в перерасчёте на рубли с 438 до 471 за килограмм (с 159 до 171 гривны) сырого продукта домашнего производства. Об этом рассказали в Минфине страны.

Отмечается, что ещё год назад стоимость на этот продукт едва доходила до 360 рублей.

Подорожание затронуло и солёное сало, цена на которое колеблется в районе 540 рублей за килограмм. А некоторые виды сала, например "генеральское" с мясной прослойкой, продаются уже выше чем за 800 рублей.

По мнению украинских сельхозпроизводителей, это связано с тем, что фермеры стали чаще разводить мясные породы свиней, которые быстрее набирают вес. Вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Ануш Балян уже назвала рост цен на сало "тревожной тенденцией".

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Ранее Лайф писал, что в ноябре 2021 года стоимость сала на Украине подскочила в 2,5 раза, обновив абсолютный рекорд. Причиной такого взлёта ценников стал дефицит. Разведение свиней сальных пород стало очень затратным. На 20–40% подорожали корма зерновой и белковой групп, дефициту поспособствовали плохой урожай, экспортные ограничения, рост цен на энергоносители, проблемы с удобрениями и закрытые границы.

© Pixabay

Татьяна Миссуми

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