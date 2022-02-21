На Украине вновь подорожало сало

За январь 2022 года стоимость национального украинского деликатеса увеличилась в перерасчёте на рубли с 438 до 471 за килограмм (с 159 до 171 гривны) сырого продукта домашнего производства. Об этом рассказали в Минфине страны.

Отмечается, что ещё год назад стоимость на этот продукт едва доходила до 360 рублей.

Подорожание затронуло и солёное сало, цена на которое колеблется в районе 540 рублей за килограмм. А некоторые виды сала, например "генеральское" с мясной прослойкой, продаются уже выше чем за 800 рублей.