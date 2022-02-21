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21 февраля, 09:52

Воробьёв: Подмосковье примет первых беженцев из Донбасса 22 февраля

По словам главы региона, гражданам ДНР и ЛНР будут нужны забота, внимание, а самое главное — разговор.

<p>Губернатор Подмосковья. Андрей Воробьёв. Фото © VK /<a href="https://vk.com/andreyvorobiev?z=photo327815124_457263190/photos327815124" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Андрей Воробьёв</a></p>

Губернатор Подмосковья. Андрей Воробьёв. Фото © VK / Андрей Воробьёв

Подмосковье приютит первые полторы тысячи эвакуированных жителей Донбасса 22 февраля. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил подготовить встречу прибывающих беженцев ЛНР и ДНР, сообщил телеканал "360".

"Завтра приезжают первые 1500 детей, матерей, бабушек, преимущественно это женщины, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске", — заявил Воробьёв на совещании с зампредами правительства.

Губернатор поручил главе округа находиться в Наро-Фоминске, чтобы встретить прибывших гостей. Он дал аналогичное поручение главам всех пяти городских округов, куда тоже привезут беженцев. По словам Воробьёва, прибывшим будут нужны забота, внимание, а самое главное — разговор.

В Подмосковье подготовят около 1,5 тысячи мест для беженцев из Донбасса

В Подмосковье подготовят около 1,5 тысячи мест для беженцев из Донбасса

"Прошу, когда будете к месту размещения ехать, поговорите с теми, кто приехал, объясните, куда размещаете и детей, женщин, какие условия будут предоставлены", — заключил глава Подмосковья.

Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.

Виктория Чудакова

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