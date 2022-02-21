Воробьёв: Подмосковье примет первых беженцев из Донбасса 22 февраля

По словам главы региона, гражданам ДНР и ЛНР будут нужны забота, внимание, а самое главное — разговор.

Подмосковье приютит первые полторы тысячи эвакуированных жителей Донбасса 22 февраля. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил подготовить встречу прибывающих беженцев ЛНР и ДНР, сообщил телеканал "360".

"Завтра приезжают первые 1500 детей, матерей, бабушек, преимущественно это женщины, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске", — заявил Воробьёв на совещании с зампредами правительства.

Губернатор поручил главе округа находиться в Наро-Фоминске, чтобы встретить прибывших гостей. Он дал аналогичное поручение главам всех пяти городских округов, куда тоже привезут беженцев. По словам Воробьёва, прибывшим будут нужны забота, внимание, а самое главное — разговор.

"Прошу, когда будете к месту размещения ехать, поговорите с теми, кто приехал, объясните, куда размещаете и детей, женщин, какие условия будут предоставлены", — заключил глава Подмосковья.